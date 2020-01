सामने आया उस वक्त का वीडियो, ...जब ईरान ने इराक एयरबेस पर दागी मिसाइलें

शीर्ष सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी सेना के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे दो एयरबेस पर करीब दर्जनभर मिसाइलें दागी हैं. इन मिसाइल हमलों का एक वीडियो स्थानीय लोगों ने अपने मोबाइल फोन से शूट किया है. वीडियो में रात के अंधेरे में आसमान पर रोशनी की लकीर जाती हुई दिखाई देती है और फिर आग के गोले की शक्ल में जमीन से टकरा जाती है. मिसाइलों के जमीन से टकराने से जोरदार धमाके की आवाज होती है. धमाके की आवाज से सहमकर शूट कर लोग चिल्लाने लगते हैं और वहां से भागने लगते हैं.

बता दें, ईरान ने ये मिसाइले इराक में अमेरिकी सैन्य कैंप अल-असद और इरबिल पर दागी है. हालांकि अभी तक इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है. वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान की ओर से इराक स्थित उसके दो सैन्य कैंप पर मिसाइले दागी गई हैं.

#WATCH: Iran launched over a dozen ballistic missiles at 5:30 p.m. (EST) on January 7 and targeted at least two Iraqi military bases hosting US military and coalition personnel at Al-Assad and Irbil, in Iraq. pic.twitter.com/xQkf9lG6AP