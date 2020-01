ईरानी जनरल ने अमेरिका से सुलेमानी की हत्या का बदला लेने का लिया संकल्प

बगदाद में अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए ईरानी कमांडर कासिम सुलेमानी की जगह लेने वाले नए जनरल इस्माइल गनी (Eismail Ghani) ने रविवार को अमेरिका (America) से बदला लेने का संकल्प लिया है. ईरान ने सुलेमान की हत्या के जवाब में 2015 के परमाणु समझौते के बाकि हिस्से को रद्द करने का फैसला किया है. उधर इराक की संसद ने रविवार को देश से अमेरिकी सेना को बाहर करने के पक्ष में मतदान किया. इन तीन घटनाक्रमों के बाद ईरान परमाणु बम बनाने के करीब जा सकता है, अमेरिका के खिलाफ तेहरान के छद्म या सैन्य हमले भी देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद इस्लामिक स्टेट समूह के इराक में वापसी की आशंका बढ़ सकती है, जिससे पश्चिम एशिया की स्थिति और अधिक खतरनाक हो सकती है.

तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इराक की संसद में अपने सैनिकों को वहां से निकाले जाने के पक्ष हुए मतदान को लेकर इराक से अरबों डॉलर के मुआवजे की मांग की. ट्रम्प ने कहा, ''यदि वे हमें जाने को कहते हैं, यदि यह मित्रवत रूप से नहीं किया जाता है, तो हम उन पर अब तक के सबसे कड़े प्रतिबंध लगाएंगे. इन प्रतिबंधों से ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध भी छोटे लगने लगेंगे. इराक में अमेरिका का सैन्य अड्डा ''बेहद महंगा है. यदि वे हमें इसके लिए भुगतान नहीं करते तो हम वापस नहीं जाएंगे.''

गनी ने सोमवार को प्रसारित ईरान के सरकारी टेलीविजन को दिए एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की. गनी ने कहा, ''निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी''. गौरतलब है कि ईरान के साथ हुए बहुपक्षीय समझौते से अमेरिका के पीछे हटने और उस पर फिर से प्रतिबंध लगाने के जवाब में ईरान ने परमाणु समझौते से पीछे हटने से संबंधित अपने पांचवें कदम को अंतिम रूप देने की घोषणा की थी. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अब्बास मौसावी ने टेलीविजन पर प्रसारित बयान में कहा था, ''पांचवें कदम के संबंध में फैसला पहले ही किया जा चुका है... लेकिन मौजूदा स्थिति पर विचार किया जा रहा है. आज रात (रविवार रात) होने वाली अहम बैठक में कुछ अहम बदलाव किए जाएंगे.''

3 जनवरी को अमेरिकी हवाई हमले में मारे गए ईरानी सैन्य कमांडर क़ासम सोलीमानी के जनाजे के लिए तेहरान की सड़कों पर भारी भीड़ देखने को मिली. इसकी कुछ तस्वीरों को एएनआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया है.

Massive crowds on the streets of Iranian capital Tehran for the funeral of Iranian military commander Qasem Soleimani, who was killed in an US airstrike on January 3. pic.twitter.com/ATEO5xgHqA