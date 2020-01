भारत में ईरान के राजदूत का बड़ा बयान, कहा- हमारा 'बदला' पूरा, अब हम युद्ध नहीं चाहते लेकिन...

ईरान-अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है. इस बीच भारत में ईरान के राजदूत डॉ. अली चेगेनी ने कहा कि हमने जो भी किया है वह हमारी प्रतिक्रिया का हिस्सा है. जनरल कासिम सोलेमानी के अंतिम संस्कार में भाग लेने वाले लाखों लोगों ने सरकार से इसकी मांग की थी. हमने यह कर दिया. हम युद्ध नहीं चाहते. उन्होंने कहा कि हम भारत सहित अपने भाइयों और बहनों के साथ इस क्षेत्र में शांति से रह रहे हैं. हम इस क्षेत्र में कोई तनाव नहीं चाहते हैं. बता दें ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने बुधवार को कहा कि इराक में अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर दागी गईं 15 मिसाइलों के हमले में 80 'अमेरिकी आतंकी' मारे गए.

Iranian Ambassador to India Dr. Ali Chegeni: Whatever we have done is a part of our response. Millions of people who participated in the funeral of General Qassem Soleimani had demanded the government for it. We have done it. We are not looking for war. pic.twitter.com/WhDgFRwQQU