ISIS के सरगना अबु बक्र अल-बगदादी को अमेरिकी सेना ने मार गिराया : सूत्र

ISIS का सरगना अबु बक्र अल-बगदादी मारा गया को अमेरिकी सेना ने मार गिराया है. हालांकि इस बारे में पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पा रही है. लेकिन अमेरिकी सेना से जुड़े सूत्रों की ओर से दावे किए जा रहे हैं. आज सुबह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कहा था कि कुछ बड़ी घटना हुई है. इसके बाद ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कोई बड़ा ऐलान होने वाला है. हालांकि अभी तक अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है. लेकिन मिल रही जानकारी के मुताबिक उत्तर-पश्चिम सीरिया में बगदादी को निशाना बनाया गया है और हवाई हमले में बगदादी को मार गिराया गया है. अमेरिकी सेना उसे 5 सालों से तलाश रही थी.

Something very big has just happened!