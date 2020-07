कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने के लिए आगे आया इजराइल, 30 सेकेंड में होगी कोविड जांच

अश्केनाजी ने ट्वीट किया, ‘‘मैंने भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर से बात की. मैंने चिकित्सा उपकरण लेकर भारत के लिए रवाना हुए इजरायली उड़ान की जानकारी दी. हम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अपनी साझेदारी को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं.'' इजराइली विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री का सहयोग के लिए आभार जताया और यथाशीघ्र मिलने पर सहमति जताई.

इससे पहले जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, ‘‘ भारत-इजराइल साझेदारी मौजूदा समय में कोविड-19 की चुनौतियों का मुकाबला पर ध्यान केंद्रित कर रही है. इसके साथ ही सहयोग का वृहद एजेंडा आगे बढ़ता रहेगा.

Our delegation with the MFA and Ministry of Health took off from Israel and is making its way to India. Once there, the delegation will test 4 promising corona diagnosis solutions together with our Indian partners and counterparts: Israel's Ministry of Defense pic.twitter.com/KcrFDLwT77