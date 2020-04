Coronavirus: भारत ने इस्राइल भेजी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, बेंजामिन नेतन्याहू बोले- Thank You मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी

इस्राइली पीएम के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'क्लोरोक्वाइन को इस्राइल भेजने के लिए मेरे प्यारे दोस्त और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका धन्यवाद. इजरायल के सभी नागरिकों की ओर से शुक्रिया.' बीते तीन अप्रैल को नेतन्याहू ने इस संबंध में पीएम मोदी से फोन पर बात की थी. बता दें कि भारत 'हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन' का दुनियाभर में सबसे बड़ा निर्माता है. भारत से 'हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन' की खेप अमेरिका के लिए भी रवाना हो चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी भारत व पीएम मोदी के प्रति आभार जताते हुए कहा था कि अमेरिका इस मदद को कभी नहीं भूलेगा.

Thank you, my dear friend @narendramodi, Prime Minister of India, for sending Chloroquine to Israel.



All the citizens of Israel thank you! ???????????????? pic.twitter.com/HdASKYzcK4