भारत आने को उत्सुक हैं इवांका ट्रंप, शेयर कीं दो साल पुरानी पीएम मोदी संग तस्वीरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) अब से कुछ देर में भारत की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं. ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनेर भी होंगे. जेरेड अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार भी हैं. ट्रंप परिवार दो दिवसीय यात्रा पर भारत आ रहा है. आज (सोमवार) अहमदाबाद में ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के साथ एक रोड शो करेंगे और दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम 'मोटेरा' (Motera Stadium) का उद्घाटन करेंगे. मोटेरा स्टेडियम में आयोजित 'नमस्ते ट्रंप' (Namaste Trump) कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति और पीएम मोदी लगभग एक लाख लोगों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे. दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक-दूसरे से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस बीच इवांका ट्रंप (Ivanka Trump) ने एक ट्वीट कर भारत दौरे को लेकर खुशी जाहिर की है.

डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा पर बेटी इवांका, दामाद जेरेड कुशनेर होंगे साथ

इवांका ट्रंप दो साल पहले एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारत आई थीं. उन्होंने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी. इवांका ने उस इवेंट की चार तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया, 'हैदराबाद में आयोजित ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होने के दो साल बाद मैं फिर से भारत आ रही हूं. दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच दोस्ती का जश्न मनाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिका की प्रथम महिला के साथ भारत वापसी पर सम्मानित महसूस कर रही हूं.'

Two years after joining @narendramodi at the Global Entrepreneurial Summit in Hyderabad, I am honored to return to India with @POTUS and @FLOTUS to celebrate that the grand friendship between the world's two largest democracies has never been stronger! 🇺🇸 🇮🇳 pic.twitter.com/r1d5fl9mtq