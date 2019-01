जेयर बोल्सोनारो बने ब्राजील के नए राष्ट्रपति, लेकिन उनके इन भाषणों से लोग नाराज

धुर दक्षिणपंथी जेयर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) ने ब्राजील के नए राष्ट्रपति (Brazil Presidant) के रूप शपथ ली. बीबीसी के मुताबिक, पूर्व सेना अधिकारी बोल्सोनारो (63) ने वामपंथी वर्कर्स पार्टी के फर्नाडो हदाद के खिलाफ 28 अक्टूबर, 2018 को हुए चुनाव में भारी अंतर से जीत दर्ज की.

बोल्सोनारो को यह जीत, ब्राजील में व्याप्त भ्रष्टाचार व अपराध पर नियंत्रण के वादों के कारण मिली है.

बोल्सोनारो ने काफी ज्यादा अंतर से चुनाव जीता है, लेकिन उन्होंने खुद को एक विभाजनकारी के रूप में साबित किया है, क्योंकि उनकी नस्लवादी, समलैंगिक विरोधी और महिला विरोधी टिप्पणियों से कई सारे लोग नाराज हैं.

