अपने साथ चांद पर ले जाने के लिए Girlfriend ढूंढ रहा है यह करोड़पति, आप भी कर सकते हैं अप्लाई

एक जापानी करोड़पति इन दिनों अपने एक ऐड की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है. दरअसल, जापान के युसाकू मैइज़ावा (Yusaku Maezawa) अपने लिए एक गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहे हैं, जिसे वो अपने साथ चांद पर ले जाना चाहते हैं और इस वजह से उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक ऐड भी डाला है. इस ऐड के जरिए वह 20 या 20 से अधिक उम्र की लड़की की तलाश कर रहे हैं, जो अपनी जिंदगी का एक-एक पल जी भर कर जीना चाहती हो.

यह भी पढ़ें: जापानी करोड़पति ने अपने ट्विटर फॉलोअर्स के बीच इस वजह से बांटी 65 करोड़ की राशि...

अंग्रेजी वेबसाइट टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, युसाकू मैइज़ावा का हाल ही में जापानी एक्ट्रेस के साथ ब्रेक-अप हुआ है. इसके बाद अब वह एक अन्य गर्लफ्रेंड की तलाश कर रहे हैं और 20 या 20 से अधिक उम्र की लड़कियों की एप्लिकेशन ले रहे हैं. एप्लिकेशन देने की आखिरी तारीख 17 जनवरी 2020 है. युसाकू ने कहा कि वह मध्यम आयु में अकेलेपन के कारण इस बात पर सहमत हैं और इस वजह से वह लड़की की तलाश कर रहे हैं.

युसाकू, तीन बच्चों के पिता हैं. उन्होंने कहा, ''मैंने आज तक अपनी जिंदगी उसी तरह से जी है, जिस तरह से मैं चाहता था. मैं अब 44 साल का हो गया हूं और अकेला महसूस करने लगा हूं. अलेकेपन की यह भावना मेरे ऊपर हावी हो रही है और इस वजह से मैंने तय किया कि मैं एक महिला से प्यार करना जारी रखूंगा''. युसाकू ने अपने ट्विटर पर इस ऐड को शेयर किया है. इस ऐड को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ''क्या आप चांद पर जाने वाली पहली महिला बनना चाहती हैं?''

[WANTED!!!]

Why not be the ‘first woman' to travel to the moon?#MZ_looking_for_lovehttps://t.co/R5VEMXwgglpic.twitter.com/mK6fIJDeiv