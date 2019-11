Amazon के मालिक ने दान किए 704 करोड़ फिर भी हुए Troll, लोगों ने कहा- ''आपने सिर्फ 0.09%...''

दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल अमेजन (Amazon) के फाउंडर जेफ बेजोस (Jeff Bezos) ने हाल ही में 98.5 मिलियन यानी 704 करोड़ रुपये गरीबों की मदद के लिए दान किए हैं. फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेफ बेजोस ने यह दान 23 राज्यों की 32 संस्थानों में दिया है, जो बेघर लोगों की मदद करते हैं. आपको बता दें, जेफ बेजोस दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक हैं. जेफ की वर्तमान कुल संपत्ति 109 बिलियन डॉलर है.

यह भी पढ़ें: बच्‍ची ने अपने पापा के साथ गाया यह मशहूर गाना, देखें Video

जेफ ने गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए बहुत बड़ी रकम दी है लेकिन इसके बाद भी वह सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं. दरअसल, इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट के अनुसार जेफ बेजोस ने अपनी कुल संपत्ति का 1 प्रतिशत भी दान नहीं किया है और इस वजह से ट्विटर पर लोग उनकी प्रशंसा करने की जगह उन्हें ट्रोल कर रहे हैं. लोग, जेफ बेजोस को इसलिए भी ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि अमेजन ने 2018 में अमेरिकी संघीय आयकर में एक भी पैसा नहीं दिया था. बर्नी सैंडर की टेक्स योजना के अनुसार अगर जैफ बेजोस आम लोगों की तरह टैक्स का भुगतान करते तो उन्हें 9 बिलियन अमरीकी डॉलर यानी 64383 करोड़ रुपये का भुगतान करना होता.

देखें ट्वीट्स

That's 0.09% of your net worth.



Just pay your taxes. https://t.co/KEke1NUE8E — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 24, 2019

@amazon founder @JeffBezos is only donating a minisule amount to charity compared to the $BiLLIONS he is stealing from #UK and other countries by not paying his fair share of taxes like everybody. do you know how many millions are suffering because of the #Zionist? https://t.co/m9GDKgFtV0pic.twitter.com/zTB5N09iAQ — TwitTurd (@TwitTurd4) November 26, 2019

Jeff Bezos makes $60,000 every 24 seconds.



Every 24 seconds, he adds a living wage to his bank account.



Every second, he makes enough money to feed hundreds of homeless people.



EVERY SECOND.#TaxTheRich — Sergio Síano (@siano4progress) November 25, 2019

If you made $50,000 per year this is the equivalent of giving away $45. pic.twitter.com/yBAeL7ExRV — Eat The Rich (@EatTheRichPod) November 23, 2019