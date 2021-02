Amazon के CEO का पद इस साल छोड़ देंगे जेफ बेजोस, कभी गैराज से शुरू की थी कंपनी

न्यूज एजेंसी AFP की खबर के मुताबिक, बेजोस ने घोषणा की है कि उनकी जगह एंडी जेसी एमेजॉन के सीईओ बनेंगे. एंडी फिलहाल एमेजॉन के वेब सर्विसेज़ के प्रमुख हैं. यह रोल ट्रांजिशन इस साल की तीसरी तिमाही में होगा.

बेजोस ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को लिखी गई एक चिट्ठी में कहा है कि वो 'एमेजॉन के अहम प्रोजेक्ट्स' से जुड़े रहेंगे लेकिन अब उनका फोकस उनके फिलेन्थ्रॉपिक इनीशिएटिव्स यानी कल्याणकारी योजनाओं Day One Fund और Bezos Earth Fund पर होगा. उन्होंने स्पेस एक्स्प्लोरेशन और पत्रकारिता से जुड़े बिजनेस वेंचर्स में भी शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई.

यह भी पढ़ें : जेफ़ बेजोस के "Lucky Boots" के बारे में शायद आपने सुना हो, यहां देखें उनकी Photo

उनकी इस घोषणा के बाद Google के सीईओ सुंदर पिचाई ने एक ट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं. पिचाई ने एंडी जैसी को उनके अगले रोल के लिए बधाई भी दी.

Congrats @JeffBezos , best wishes for Day 1 and Earth fund. Congrats @ajassy on your new role!