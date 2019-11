भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस ने बनाया मसाला डोसा, 16 लाख पार हुआ VIDEO

भारतीय मूल की अटॉर्नी जनरल कमला हैरिस (Kamala Harris) का एक मज़ेदार वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कमला हैरिस मसाला डोसा (Masala Dosa) बनाती हुई दिख रही हैं. कमला हैरिस एक शो में होस्ट मिंडी कालिंग (Mindy Kaling) के साथ मिलकर ये साउथ इंडियन डिश बना रही हैं. इस वीडियो को 16 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

बात दें, 51 साल की कमला कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेट के लिए निर्वाचित हुईं और सीनेट में चुनी जाने वाली प्रांत की पहली अश्वेत एवं एशियाई सदस्य हैं. वह डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से साल 2020 में होने वाली राष्ट्रपति पद की कैंडिडेट हैं. कमला की मां चेन्नई से हैं और पिता जमैका के रहने वाले हैं.

I had so much fun cooking masala dosa with @mindykaling, and even got to meet her dad.pic.twitter.com/9dgQUjKeZF