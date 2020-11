कमला हैरिस की बहन ने कहा, मम्मी ने हमें सिखाया कि हम कुछ भी कर सकते हैं

अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस की उपलब्धि से गदगद उनके मामा गोपालन बालचंद्रन ने शनिवार को बताया कि उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी भांजी से कहा था कि वह जीतने जा रही हैं और अमेरिका की अगली उप राष्ट्रपति बनेंगी. बालचंद्रन ने कमला हैरिस को योद्धा करार देते हुए कहा कि वह बेहद ''खुश और गर्व'' महसूस कर रहे हैं. गिनती को लेकर जारी चिंता के सवाल पर बालचंद्रन ने कहा, '' बाइडेन-हैरिस की जीत ऐसी है जिसे हम देखना चाहते थे. मैंने कल ही कमला से कहा था कि वह जीतने जा रही हैं.''

Mommy taught us we could be and do anything. She would be beyond proud today.pic.twitter.com/OZEw6MCPCD