शॉपिंग छोड़ 'लंदन ठुमक दा' गाने पर नाचने लगे लोग, यूं Video में कैद हुआ ये जबरदस्त डांस

लोग स्टोर में शॉपिंग करने में बिज़ी थे. अचानक बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (kangana Ranaut) की फिल्म क्वीन (Queen) का सुपरहिट गाना 'पूरा लंदन ठुमक दा' (Poora London Thumakda) बजता है और लोग नाचने लग जाते हैं. एक या दो नहीं शॉपिंल कॉम्प्लैक्स में मौजूद सभी लोग इस पूरे गाने पर नाचते हैं. जिन लोगों ने डांस में हिस्सा नही लिया वो इस मज़ेदार मूमेंट को कैमरे में कैद करते नज़र आए.

कैलिफोर्निया के सैंटा क्रूज़ में मौजूद एक रिटेल स्टोर में बॉलीवुड फ्लैश मॉब हुआ. 'Around The Wordls In 80 Dances' क्लब के लोग इस स्टोर में मौजूद थे. ये क्लब दुनिया भर के गानों पर डांस करता है. इस बार इस ग्रुप ने बॉलीवुड सॉन्ग चुना. यहां देखिए ये मज़ेदार वीडियो...

style="width:100%;"



इस वीडियो को YouTube पर शेयर किया गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को अब तक 3 लाख लोग देख चुके हैं और हज़ारों कमेंट्स के जरिए अपनी पसंद बता रहे हैं.

दिसंबर 2018 में US में इसी तरह का फ्लैश मॉब किया गया था, जिसमें आम लोग ही नहीं पुलिस ऑफिसर्स भी शामिल हो गए थे.

आपका क्या सोचना है इस तरह के फ्लैश मॉब के बारे में? कमेंट करके हमें बताएं.

