इस सेलिब्रिटी ने शेयर किया अपने फ्रिज का वीडियो, लोग बोले- "ये तो हमारे घर से भी बड़ा", देखें वीडियो

खास बातें किम कार्दशियां ने इंस्टा पर फ्रिज की स्टोरी डाली है इंस्टाग्राम पर बहुत सी पैंटरी की स्टोरी पोस्ट की है इंस्टा यूजर्स किम के पैंट्री की तुलना सुपर मार्केट से कर रहे हैं

बड़ी-बड़ी हस्तियों और अमीर लोगों का लाइफस्टाइल आमतौर पर हैरत में डाल देता है. ऐसा ही कुछ अमेरिकी मॉडल किम कार्दशियां (Kim Kardashian West) के बारे में भी कहा जा सकता है. दरअसल, किम के फ्रिज को आप भी हैरान रह जाएंगे. किम ने इंस्टाग्राम पर बहुत सी पैंटरी की स्टोरी पोस्ट की है. इस स्टोरी में बहुत सी ड्रिंक्स के फ्रीजर हैं. वॉक इन फ्रिज की स्टोरी में किम ने सबसे पहले वो पैंट्री दिखाई जिसमें स्प्रिंकल, नट, सीरियल के ग्लास जार थे साथ ही योगर्ट मशीन भी थी. इसके बाद किम ने वो पैंट्री दिखाई जिसमें पानी, जिंजर जूस और दूध रखा था.

किम कार्दशियां ने प्रेग्नेंसी के बाद करवाईं 5 सर्जरी, बताई वजह

You mustn't go to sleep tonight before first seeing @KimKardashian's fridge/pantry tour pic.twitter.com/VUawpfA0BP — Ana Calderone (@anacalderone) January 9, 2020



इसके बाद उन्होंने वॉक इन फ्रिज में फल, सब्जियां, कैच अप, जैम और मेओनीज़ दिखाई. आखिर में उन्होंने वो पैंट्री दिखाई जिसमें ड्राई स्टेपल्स और फ्रोज़न आइटम के लिए एक और फ्रीजर था.

My IG stories has a more in depth tour ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/VvYWou01QS — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 9, 2020

इसके बाद इंस्टा यूजर्स किम के पैंट्री की तुलना सुपर मार्केट से करने लगे. कई यूजर्स ने लिखा कि किम के फ्रिज और रेफ्रिजरेटर जितना तो उनका अपार्टमेंट है. यूजर्स ने लिखा कि किम के फ्रिज में रखी चीजों के पास उनसे ज्यादा बड़ा घर है. यूजर्स का कहना है कि काश हम किम के फ्रिज में रखी कोई चीज होते.

Your fridge is bigger then my house. — AJ (@ChiefSosa_00) January 9, 2020

My IG stories has a more in depth tour ???????????????????????????????????? pic.twitter.com/VvYWou01QS — Kim Kardashian West (@KimKardashian) January 9, 2020