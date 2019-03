Lok Sabha Elections 2019: पासपोर्ट से भी NRI कर सकते हैं लोकसभा चुनाव में वोट, जानिए क्या है सच्चाई

खास बातें Lok Sabha Election 11 अप्रैल से शुरू NRI's को भेजा जा रहा ये WhatsApp Message Election Commission of India ने बताया सच

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) 11 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं. भारत की सभी राजनीतिक पार्टियां रैली और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ज़ोरों से तैयारियां कर रही हैं. हर वोटर को लुभाने की कोशिश जारी है. लेकिन इस चुनावी मौसम में कई अफवाएं भी ज़ोरों पर हैं. इसी में से एक है NRI's को भेजा जा रहा ये व्हाट्सएप मैसेज (WhatsApp Messages).

भारत से बाहर रह रहे भारतीय नागरिकों के बीच सोशल मैसेजिंग साइट (WhatsApp) के जरिए एक मैसेज वायरल हो रहा है. इस मैसेज को कई व्हाट्सएप ग्रुप (WhatsApp groups) सर्कुलेट कर रहे हैं.

लेकिन इस मैसेज के पीछे का सच चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने खुद बताया. चुनाव आयोग कि प्रवक्ता शेफाली शरन (Sheyphali Sharan) ने कहा, "हमें ये पता चला है कि व्हाट्सएप ग्रुप (WhatsApp groups) पर ये फर्जी खबर फैलाई जा रही है. हम आपको स्पष्ट कर दें कि मतदाता केवल http://nvsp.in पर जाकर ही ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं "

It has come to our notice that the following FAKE NEWS is circulating on some WhatsApp groups.

It is clarified that you can only apply for voter registration online through https://t.co/oC8AwgyIdK portal pic.twitter.com/OTxjb1zFbA — Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) February 21, 2019

आगे शेफाली शरन ने ट्वीट करते हुए कहा कि NRI (विदेशी मतदाता) अपनी पहचान के लिए दस्तावेज़ के रूप में पासपोर्ट के साथ अपने मतदान केंद्र पर आकर वोट दे सकते हैं.

To cast vote, an Overseas voter may come to his/her designated Polling station with Passport as document for identification. — Sheyphali Sharan (@SpokespersonECI) February 21, 2019

आगे उन्होंने कहा कि, "वोटरों के लिए किसी भी प्रकार ऑनलाइन वोट देने की सुविधा मौजूद नहीं है. विदेशी मतदाता नामांकन के लिए http://nvsp.in पर जाकर फॉर्म 6A भर सकते हैं या फिर वो वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप (Voter helpline mobile app) का इस्तेमाल कर सकते हैं."