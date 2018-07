London's Westminster court grants bail to Vijay Mallya. Next hearing in the extradition case against Vijay Mallya will be on September 12. pic.twitter.com/HPaFPQIpI7

लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को जमानत दे दी है. प्रत्यर्पण मामले में विजय माल्या के खिलाफ अगली सुनवाई अब 12 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान लंदन की अलादत ने भारत से उस जेल का एक वीडियो भी देने को कहा है, जहां प्रत्यर्पण के बाद माल्या को रखने की योजना है. माल्या ने कुछ दिन पहले भारतीय जेलों की खराब स्थिति का हवाला देते हुए याचिका लगाई थी.यह भी पढ़ें : भारत आने और कानून का सामना करने को तैयार है विजय माल्या : सूत्र बता दें कि किंगफिशर एयरलाइन के पूर्व मालिक विजय माल्या ने धोखाधड़ी और तकरीबन 9000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डरिंग के आरोपों में प्रत्यर्पण के भारत के प्रयासों को चुनौती दी थी. वह पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा है. माल्या अपने पुत्र सिद्धार्थ के साथ अदालत पहुंचा था.

I have not applied for any clemency plea. I am ready to settle my dues: Vijay Mallya after being granted bail by London's Westminster Magistrates Court in the extradition case against him pic.twitter.com/QX6CMjmttP