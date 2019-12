CAB पर पड़ोसी मालदीव का बड़ा बयान, कहा- यह भारत का आंतरिक मामला

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मचे विवाद के बीच पड़ोसी मालदीव ने साफ कहा है कि ये भारत का आंतरिक मामला है. मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद ने कहा, 'ये भारत का आंतरिक मामला है. हमें भारत के लोकतंत्र में भरोसा है और पूरी प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिली है.' वहीं, विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक के मुद्दे पर मोहम्मद नशीद ने कहा कि, 'हमने पहले जाकिर नाइक को इसलिये आने दिया था, क्योंकि तब ऐसा कोई मामला नहीं था जिसकी हमें जानकारी हो. हाल ही में सरकार ने उसे प्रवेश देने से इनकार कर दिया है. हमें उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो अच्छे इस्लाम का उपदेश देते हों, लेकिन अगर आप घृणा का उपदेश देंगे, तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे.'

Speaker of Maldives Parliament Mohamed Nasheed on Citizenship (Amendment) Act, 2019: It's an internal issue of India. We have trust in Indian democracy. The process went through both the Houses of Parliament. pic.twitter.com/24eTMFXdPf