सड़क पर गलती से गिरी रबड़ बैंड, पुलिस ने देखा तो गंदगी फैलाने के जुर्म में दे दी ऐसी सज़ा...

आपने भी बचपन में रबड़ बैंड से शूटिंग की होगी. रबर को ऊंगली में फंसाना और उसमें पेपर फंसा कर फेंकना. यही खेल सिंगापुर के एक शख्स ने खेला, लेकिन उसकी रबड़ सड़क पर जा गिरी. इस खेल की कीमत उसे 300 डॉलर यानी करीब 21 हज़ार रुपये देकर चुकानी पड़ी. जी हां, नेशनल एनवायरमेंट एजेंसी (National Environment Agency) ने सड़क पर रबर फेंकने के जुर्म में उसपर जुर्माना लगा दिया.

इस फाइन की तस्वीर को शख्स ने सोशल मीडिया पर डाली, जो काफी वायरल हो रही है.

300 डॉलर का लगा फाइन...

Welcome to Singapore



...

Throw rubber band in public place get a 300sgd fine... 30000 pkr fine... learn pti learnnnn #BanAndArrestPTM#ARYNews#PTIpic.twitter.com/BPdcAZB25p