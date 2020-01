शख्स ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार तुलसी को दिया Push Ups चैलेंज तो मिली हार, Video देख लोगों ने कहा...

खास बातें अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2020 की उम्मीदवार हैं तुलसी गबार्ड तुलसी ने हील्स में एक शख्स को पुश-अप चैलेंज में करारी मात दी उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है

तुलसी गबार्ड (Tulsi Gabbard) एक अमेरिकी राजनेता (Politician) हैं, जो वर्तमान में डेमोक्रेट्स की ओर से राष्ट्रपति चुनाव 2020 (President Elections 2020) के अन्य उम्मीदवारों में से एक हैं. गुरुवार को वह न्यू हैम्पशायर में एक टाउन हॉल मीटिंग के लिए पहुंची थी और यहां एक शख्स ने उन्हें पुश-अप चैलेंज दे दिया. सीएएन के मुताबिक पूर्व उप राष्ट्रपति बिडेन ने अचानक ही ऑडियंस में मौजूद लोगों को पुश-अप चैलेंज दे दिया और पुछा कि ''आपको क्या लगता है... आप ये कर सकते हैं?''

इस पर तुलसी ने जवाब देते हुए कहा, ''मेरी तरफ से हां है लेकिन मैं चाहती हूं कि यहां मौजूद ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैलेंज में हिस्सा लें''. इसके बाद ऑडियंस में से एक शख्स आया और तुलसी ने पुश-अप्स में उसे हरा दिया और उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

One of those memorable New Hampshire Primary moments: @TulsiGabbard challenged to a push-up contest at a Manchester Town Hall. She wins. #nhpolitics#fitn#wmurpic.twitter.com/bW2i7p28Ty — Jean Mackin (@JeanWMUR) January 17, 2020

दरअसल, वीडियो में तुलसी हील्स पहनकर पुश-अप करते हुए नजर आ रही हैं और इस वजह से इस वीडियो पर कई लोगों ने टिप्पणियां की है. एक शख्स ने लिखा, ''उन्होंने हील्स में पुश-अप किए... ओह वह काफी अलग हैं.''

She did that shit in heels? Oh she's built different — horny cowboy at ram ranch (@ZacKloThaGod) January 17, 2020

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''ओह... यह मजेदार है और वह इसे हील्स में कर रही हैं''.

Omg, how funny and she's doing it in heels! — MJ (@MaryJoBerner) January 17, 2020