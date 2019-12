Video: शख्स ने जगलिंग करते हुए सॉल्व किए 3 Rubik Puzzle, ट्विटर पर लोगों ने पूछा- ''यह कैसा जादू है''?

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे देख आपको भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा. दरअसल, इस वीडियो को ट्विटर (Twitter) पर शेयर किया गया है, जिसमें एक शख्स तीन Rubik Cubes को जगलिंग (Juggling) करते हुए सॉल्व कर रहा है. लोगों को पसंद आ रहे इस वीडियो को ट्विटर पर थीओ नाम के यूजर ने शेयर किया है. यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इसे अब तक 7.4 मिलियन से अधिक यूजर्स देख चुके हैं.

वीडियो की शुरुआत में शख्स तीन रूबिक क्यूब्स को कैमरा को दिखाता है. इसके बाद वो तीनों को जगल करते हुए उन्हें सॉल्व करना शुरू करता है. जैसे ही वीडियो आगे बढ़ता है, शख्स तीनों क्यूब्स को जगलिंग के साथ सॉल्व कर लेता है. खुद देखें वीडियो:

All other rubik's cube achievements are cancelled pic.twitter.com/xEj7kBb8tc — Theo (@CucumberTonic) November 28, 2019

इस वीडियो को कई लोगों द्वारा देखा गया है और कमेंट्स भी किए हैं. हालांकि, कुछ लोगों को यह वीडियो काफी पसंद आया तो वहीं कुछ ने इस वीडियो पर सवाल भी उठाए हैं और कइयों ने इसे फेक भी बताया है.

Someone is on his right helping him swap out the cubes. — Skywalker (@realLarrySky) November 29, 2019

That's a juggling achievement... not a Rubik's Cube achievement.

(Pay attention to his right hand, which keeps reaching off-screen) — Sean The Producer (@SeanTheProducr) November 30, 2019