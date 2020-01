फ्लाइट का इंतजार करते हुए एयरपोर्ट के मॉनिटर पर वीडियो गेम खेलने लगा शख्स और फिर....

एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करना कई बार काफी बोरिंग हो जाता है और इसलिए एक शख्स ने तय किया कि वो अपनी फ्लाइट का इंतजार, गेम खेलते हुए करेगा. हालांकि, गेम खेलने के लिए शख्स ने एयरपोर्ट के मॉनिटर का इस्तेमाल किया. दरअसल, यह शख्स ओरेगन (Oregon) के पोर्टलैंड अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Portland International Airport) के इन्फॉर्मेशन मॉनिटर पर एपेक्स लेजेंड्स (Apex Legends) गेम खेल रहा था.

न्यूज पोर्टल टेकस्पोट के मुताबिक, 16 जनवरी को यह शख्स सुबह 4.30 बजे एयरपोर्ट के इन्फॉर्मेशन मॉनिटर पर अपने प्लेस्टेशन 4 को प्लगइन करके उस पर गेम खेल रहा था. हालांकि, जल्द ही इसमें एयरपोर्ट कर्मी ने दखलअंदाजी कर दी, जिस वजह से वह अपना गेम खत्म नहीं कर पाया. वहीं एक ट्विटर यूजर ने इस शख्स की तस्वीर को अपने कैमरे में कैद कर लिया और शेयर कर दिया. इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, ''यह आदमी अपने वीडियो गेम को एयरपोर्ट के एक मॉनिटर में प्लगइन करके खेल रहा था''.

This guy has his video game plugged into one of the airport monitors.

Seen yesterday at @flypdx. pic.twitter.com/9bTqc9i2Ya — Stefan Dietz (@coyotetrips) January 17, 2020

इस तस्वीर पर अब तक 2,000 से अधिक लोगों ने रिट्वीट किया है और कई लोग अलग-अलग तरह से इस पर रिएक्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ''मुख्य सवाल तो यह है कि एयरपोर्ट के वाईफाई से यह गेम कितने अच्छे से चला होगा.''

वहीं एक अन्य ने लिखा, ''मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इस शख्स ने सोचा कि यह एक अच्छा आइडिया है''.

I can't believe he actually thought that was a good idea. — xTheRedShirtx (@ShirtxX) January 17, 2020

ओरेगन लाइव के मुताबिक, पोर्टलैंड के स्पोक्सपर्सन कामा सिमोन्ड्स ने कहा कि जल्द ही उस गेमर का गेम खत्म हो गया. उन्होंने कहा, ''एयरपोर्ट के एक कर्मचारी ने शख्स को कहा कि वह अपना गेम बंद कर दे और उसे एयरपोर्ट पर मौजूद किसी भी मॉनिटर पर ऐसा करने से मना किया''. हालांकि, गेम खेल रहे शख्स ने कर्मचारी से काफी आराम से पूछा कि क्या वह अपना गेम खत्म कर सकता है. इसके जवाब में कर्मचारी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया. सिमोंड्स ने कहा कि इस मामले को काफी आराम से संभाला गया था. इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि ''यह घटना हमें हमेशा याद दिलाएगी कि एयरपोर्ट पर क्या नहीं करना चाहिए''.