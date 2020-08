मेलानिया ट्रंप ने इवांका ट्रंप को देखकर दिए ऐसे एक्सप्रेशन्स, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Video

इवांका ट्रंप ने अपने पिता ट्रंप की एक्सेप्टेन्स स्पीच के लिए उनका स्टेज पर स्वागत किया और मेलानिया ट्रंप के सामने से गुज़रकर ट्रंप के बगल में आकर खड़ी हुईं. इसी दौरान मेलानिया, इवांका को देखकर मुस्कुराईं. हालांकि, कैमरे पर इवांका की भाव-भंगिमा तो कैप्चर नहीं हुई लेकिन मेलानिया को देखकर जरूर लगा कि वो इवांका का रिस्पॉन्स देखकर खुश नहीं हुईं. मुस्कुराने के बाद एक सेकेंड के भीतर ही उनके चेहरे के भाव बदल गए और उनका चेहरा वापस गंभीर हो गया.

उनके इन एक्सप्रेशंस की चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है. इस दौरान का एक वीडियो ट्विटर पर शेयर किया गया है, जो अब तक 50 लाख बार देखा जा चुका है.

उनके इस एक्सप्रेशंस पर ट्विटर यूजर्स खूब मजे ले रहे हैं.

I see that Melania and Ivanka are getting along juuuuust fine. pic.twitter.com/ktnmRBBG7Q — TrumpsTaxes (@TrumpsTaxes) August 28, 2020

Melania doesn't seem to like Ivanka pic.twitter.com/PyiJ3OPjTZ — Scott Dworkin (@funder) August 28, 2020

इसके अलावा कुछ यूजर्स ने मेलानिया ट्रंप की ग्रीन ड्रेस का भी मजाक उड़ाया है, जिसमें कॉमेडियन ट्रेवर नोआ का शो The Daily Show भी शामिल है.

Melania's fashion choices always send a message pic.twitter.com/FvriwnX0fR — The Daily Show (@TheDailyShow) August 28, 2020

इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर इस बात की चर्चा होने लगी है कि मेलानिया ट्रंप और उनकी सौतेली बेटी इवांका ट्रंप के बीच में सबकुछ ठीक नहीं है. People Magazine के मुताबिक, मेलानिया ट्रंप की दोस्त और पूर्व सलाहकार स्टेफनी विंस्टन वॉकॉफ अपना मेमोऑर 'Melania & Me' रिलीज़ कर रही है, जिसमें उन्होंने दोनों के रिश्तों पर 'हैरान' करने वाली जानकारी दी है. जानकारी है कि इसमें कहा स्टेफनी वॉकॉफ ने बताया है कि कैसे मेलानिया ट्रंप ने 2016 के ट्रंप के शपथग्रहण समारोह में इवांका ट्रंप को फोटो सेशन से दूर रखने की कोशिश की थी. वहीं कथित रूप से इसमें ऐसे भी दावे किए गए हैं कि इवांका ट्रंप और उनके पति जेरेड कुश्नर ने मेलानिया ट्रंप को दबाने और उनपर कंट्रोल करने की कोशिश की थी.

