डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत दौरे से पहले मेलानिया ट्रंप ने किया ट्वीट- न्योते के लिए शुक्रिया PM मोदी, मैं और POTUS उत्साहित हैं

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस महीने के अंत में अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ भारत दौरे पर आएंगे. भारत दौरे पर आने से पहले मेलानिया ट्रंप ने ट्वीट करके न्योते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वह भारत दौरे को लेकर उत्साहित हैं. मेलानिया ट्रंप ने ट्वीट करते हुए लिखा है, 'निमंत्रण के लिए शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. इस महीने के अंत में अहमदाबाद और नई दिल्ली के दौरे को लेकर उत्सुक हैं. मैं और POTUS इस दौरे और भारत-अमेरिका के घनिष्ठ संबंधों को लेकर उत्साहित हूं.'

इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह इस माह अपनी पहली भारत यात्रा को लेकर उत्सुक हैं. उन्होंने संकेत दिए कि उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं. ट्रंप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आमंत्रण पर 24-25 फरवरी के दो दिवसीय भारत दौरे पर होंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति गुजरात के अहमदाबाद भी जाएंगे और वहां एक स्टेडियम में पीएम मोदी के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी ने बुधवार को अपने ट्वीट में कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा विशेष है तथा यह भारत..अमेरिका मैत्री को और मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम साबित होगी.

Thank you @narendramodi for the kind invitation. Looking forward to visiting Ahmedabad & New Dehli later this month. @POTUS & I are excited for the trip & to celebrate the close ties between the #USA & #India. https://t.co/49LzQPiVLf