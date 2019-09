Modi-Trump Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले- 'भारत के साथ होगा व्यापार समझौता और फिर...' 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई. इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ व्यापार समझौता (Trade Deal) जल्द होगा. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जल्द ही उनका देश भारत के साथ एक व्यापार समझौते पर पहुंच जाएगा. इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी. ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, 'हम इस पर अच्छा कर रहे हैं. मुझे लगता है कि जल्द ही हम व्यापार समझौता कर लेंगे.' संवाददाताओं ने उनसे पूछा था कि क्या भारत-अमेरिका वार्ता में किसी व्यापार समझौते की उम्मीद है. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से इतर ट्रंप से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई.

US President Donald Trump at the bilateral meet with Prime Minister Narendra Modi, in New York: We will have trade deal very soon. pic.twitter.com/nhaQqAs3Eg