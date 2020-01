कवि अजीज इसा एल्कुन ने लगाया चीन सरकार पर आरोप, बोले - सौ से ज्यादा कब्र की गईं नष्ट...

हाल ही में अमेरिकी मीडिया संस्थान सीएनएन ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके अनुसार लंदन में रह रहे वेवूर कवि अजीज इसा एल्कुन अपने पिता की कब्र खोज नहीं सके और दावा किया कि सौ से अधिक वेवूर लोगों की कब्र स्थानीय सरकार द्वारा नष्ट कर दी गई हैं. रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि यह चीन सरकार का वेवूर लोगों की सांस्कृतिक पहचान मिटाने का एक तरीका है.

हाल ही में चाइना ग्लोबल टीवी नेटवर्क (सीजीटीएन) के संवाददाता शिनच्यांग वेवूर स्वायत्त प्रदेश के अक्सू क्षेत्र की जायार काउंटी स्थित एल्कुन के घर गये. उनकी मां हेपिजम निजामिडिन सीजीटीएन संवाददाता को एल्कन के पिता के कब्र के पास ले गईं. उन्होंने सीएनएन की रिपोर्ट से एकदम अलग कहानी बताई.

#China destroyed my father's tomb, my #mother was forced to speak for #Chinese propaganda. I ask China: Let me speak to my mother. I've not spoken to her for 3years. Return her confiscated passport, let her unite with her son, allow her come to #UK. @BorisJohnson@foreignofficepic.twitter.com/PUqp9AOxKZ