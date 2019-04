बेटे को गोदी में उठा झुला रही थी मां, तभी आई गाड़ी और...27 साल फिर मिले दोनों

साल 1991 में मुनिरा ओमार अपने बेटे ओमार को स्कूल लेने गईं, उनका बेटा स्कूल से निकला, बेटे को देख मुनिरा ने उसे गोद में उठा झुलाने लगी और तभी अचानक रोड पर आ रही एक गाड़ी ने उन्हें तेज़ी से टक्कर मार दी. मुनिरा ओमार को सिर पर गंभीर चोटें आईं और वो कोमा में चली गईं. लेकिन अब 2019 में 27 सालों बाद वो कोमा से बाहर निकली हैं. जिस बेटे को वो स्कूल से लेने गई थीं, अब वो खुद 32 साल का हो चुका है.

मुनिरा ओमार 32 साल की थीं, जब उनका एक्सिडेंट हुआ. अब वो 60 साल की हो चुकी हैं. उनका इलाज जर्मनी के एक अस्पताल में चल रहा था. इस दौरान उनका बेटा उन्हें देखने सऊदी अरब से जर्मनी जाता रहता था.

उनके बेटे ओमार का कहना है कि, "मुझे हमेशा से मालूम था कि मेरी मां एक दिन ठीक हो जाएंगी. बहुत से डॉक्टरों ने हमें उम्मीद छोड़ने को कहा, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी."

