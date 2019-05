माउंट एवरेस्ट पर मरने वालों की संख्या हुई 11, 'ट्रैफिक जाम' के इस VIDEO से दुनिया हैरान

दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवेस्ट से लौट रहे एक और पर्वतारोही की मौत हो गई है, जिसके बाद 2019 में मरने वाले पर्वतारोहियों की संख्या 11 हो गई है. नेपाल सरकार के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की.

नेपाल के पर्यटन विभाग की निदेशक मीरा आचार्य ने बताया कि अमेरिकी वकील क्रिस्टोफर जॉन कुलिश (62) की एवरेस्ट के नेपाल की ओर वाले स्थान पर पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद मौत हो गई.

Several high altitude tourists, Sherpas ascending/descending at death zone of Mt #Everest on 22 May, 2019. https://t.co/LzeFw6AErk#Everest2019pic.twitter.com/sNoXQsj00o