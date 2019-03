न्यूजीलैंड की मस्जिद में गोलीबारी, 6 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर

न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में गोलीबारी का मामला सामने आया है. इसमें 6 लोगों की मौत हो गई है. जबकि कई लोगों के घायल होने की खबर है. बताया जा रहा है कि हमलावर अभी भी सक्रिय है. घटना के बाद चारों तरफ अफरातफरी का माहौल है. न्यूजीलैंड पुलिस के एक बयान के मुताबिक, ''क्राइस्टचर्च में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है. यहां एक सक्रिय शूटर मौजूद है. पुलिस इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन अभी भी खतरे का माहौल है''.

AFP News Agency: Armed police in New Zealand swarm central Christchurch amid reports of a shooting at a mosque in the South Island city, as local media report multiple casualties

स्थानीय मीडिया के मुताबिक गोलीबारी के दौरान एक मस्जिद में कई लोग हताहत हुए हैं. जबकि दूसरी मस्जिद को खाली करा लिया गया है. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान वहां बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी मौजूूद थे. बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ी तमीम इकबाल ने ट्वीट कर कहा, ''गोलीबारी में पूरी टीम बाल-बाल बच गई. बेहद डरावना अनुभव था''. बताया जा रहा है कि घटना के बाद बांग्लादेश के खिलाड़ी किसी तरह मस्जिद से सुरक्षित निकलने में सफल रहे. आपको बता दें कि बांग्लादेश की टीम को कल क्राइस्टचर्च में ही टेस्ट मैच खेलना है.

Entire team got saved from active shooters!!! Frightening experience and please keep us in your prayers #christchurchMosqueAttack