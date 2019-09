रेड ट्रैफिक सिग्नल ने क्रॉस किया रोड, लोग बोले- कितने का चालान कटेगा? VIDEO में जानिए क्या है मामला

मुम्बई बारिश (Mumbain Rain) के कहर से जूझ रहा है. वहां सड़कों और घरों में पानी जमा होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. इस बीच बॉलीवुड सेलेब्रिटिज़ टिस्का चोपड़ा, अर्जुन रामपाल और रेणुका शहणे ने मुम्बई बारिश से बिगड़े हालात को सोशल मीडिया पर दिखाया. इनके साथ ही आनंद महिन्द्रा ने भी एक ट्वीट किया जो मिनटों में वायरल हो गया. इन सबसे अलग सड़क पर भरे बारिश के पानी में बहता ट्रैफिक सिग्नल का वीडियो भी खूब देखा जा रहा है. हाल ही में फिल्ममेकर विवेक अग्निहोत्री ने भी फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर किया, जिसे लगभग 2 लाख बार देखा जा चुका है.

Hello Traffic Police of Mumbai,



How much fine if the signal crosses the road? pic.twitter.com/zDQ51YLEng