नैंसी पेलोसी प्रतिनिधि सभा की बनीं अध्यक्ष, एकमात्र महिला जो इस पद पर फिर हुईं काबिज

डेमोक्रेट पार्टी की वरिष्ठ नेता नैंसी पेलोसी (Nancy Pelosi) अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष बन गई हैं. समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, पेलोसी (78) एकमात्र महिला हैं, जो एक बार फिर इस पद पर काबिज हुई हैं. वह इससे पहले 2007 से 2011 तक यह पद संभाल चुकी हैं.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नैंसी पेलोसी को संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बनने पर बधाई देते हुए अमेरिका, मेक्सिको सीमा पर दीवार निर्माण की जरूरत पर जोर दिया.

सीएनएन के मुताबिक, पेलोसी ने रिपब्लिकन के उम्मीदवार केविन मैक्कार्थी को हराया. पेलोसी को कुल 430 में से 220 वोट मिले.

उन्होंने यह भी कहा कि बीते सप्ताह उन्हें जिस तरह का समर्थन मिला है, उससे पहले उन्हें इस तरह का समर्थन कभी नहीं मिला।

