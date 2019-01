ISIS हमले में हुई सिख पिता की मौत, अब बेटे ने लड़ा अफगानिस्तान में चुनाव

नरेंद्र सिंह खालसा (Narender Singh Khalesa), अफगान आंतकवादी अटैक में मारे गए अवतार सिंह (Avtar Singh) के बेटे हैं. जिन्होंने अफगान से ही सिख और हिंदु समुदायों की तरफ से चुनाव लड़ा. अफगानिस्तान चुनाव आयोग (Afghanistan Election Commission) के प्रारंभिक परिणामों के मुताबिक नरेंद्र सिंह खालसा ने संसद के निचले सदन (Wolesi Jirga) में अपनी सीट सुरक्षित कर ली है.

अफगानिस्तान के स्वतंत्र चुनाव आयोग (Independent Election Commission) की स्टेटमेंट के मुताबिक नरेंद्र सिंह सिख और हिंदु समुदायों की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं.

यह चुनाव साल 2018 में 20 अक्टूबर में हुए थे. लेकिन फाइनल रिज़ल्ट आना बाकी है.

A strong message to those who had or have the dream of dividing our country on the basis of religion or sect , Narender Singh Khalesa won an MP seat in parliamentary elections in Afghanistan . pic.twitter.com/ZaBqE41oOw