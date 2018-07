VIDEO: अब आवाज़ से भी तेज़ गति से उड़ेंगे विमान, NASA कर रहा है तैयारी

आसमान में उड़ते विमान कतई नई बात नहीं रह गए हैं, और अब तो एक के बाद एक ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गति से उड़ने वाले बड़े से बड़े आकार के विमानों का युग है, जहां बड़ी विमान कंपनियां लगातार प्रयोग करती रहती हैं, और लगातार पहले से बड़ा और ज़्यादा सुविधाओं से युक्त विमान बनाती ही रहती हैं. लेकिन अब विमानन की दुनिया नए ही आयाम में पहुंच सकती है, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) एक ऐसा प्रायोगिक विमान तैयार कर रही है, जो 'ध्वनि की गति से भी तेज़ रफ्तार वाली उड़ान' के लिए वाणिज्यिक बाज़ार को खोल डालेगी. NASA ने अपने आधिकारिक ट्विटर पेज पर एक YouTube वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें विज्ञानी इस अद्भुत विमान की खासियतों और इसे तैयार करने के लिए किए जा रहे प्रयोगों के बारे में बता रहे हैं. इस वीडियो में न सिर्फ जानकारी उपलब्ध कराई गई है, बल्कि इस अनूठे विमान की उड़ान भी दिखाई गई है.

Zoom without the Boom! @NASAAero is working to transform aviation by enabling a new commercial market for faster-than-the-speed-of-sound travel over land by developing a new experimental aircraft. Watch to see how we're going quiet: https://t.co/DNg9vhE1A6pic.twitter.com/FdYr7Y8eHh