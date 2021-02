NASA के पर्सिवियरेंस रोवर ने भेजी मंगल से पहली ऑडियो क्लिप, लैंडिंग का VIDEO भी जारी, देखें...

पर्सिवियरेंस के कैमरा और माइक्रोफोन सिस्टम के लीड इंजीनियर डेव ग्रुएल ने कहा, "10 सेकंड के ऑडियो में आप जो आवाज सुन रहे हैं दरअसल वह हवा का झोंका है, जिसे मंगल ग्रह की सतह पर माइक्रोफोन द्वारा रिकॉर्ड किया गया और पृथ्वी पर हमें भेजा गया है."

Your front-row seat to my Mars landing is here. Watch how we did it.

नासा की ओर से जारी हाई डेफिनेशन वीडियो में, पर्सिवियरेंस रोवर एक लाल और सफेद रंग के पैराशूट के सहारे सतह पर उतरते हुए दिखाई दे रहा है. यह वीडियो 3 मिनट 25 सेकंड का है. इस वीडियो में धूल के अंबार के बीच रोवर को सतह पर लैंड करते हुए दिखाया गया है.

Now that you've seen Mars, hear it. Grab some headphones and listen to the first sounds captured by one of my microphones.