NASA अंतरिक्ष यात्रियों समेत स्पेसएक्स कैप्सूल मैक्सिको की खाड़ी में उतरा

स्पेस शटल युग की शुरुआत से यह अमेरिका का पहला क्रू स्पेसशिप है जो अंतरिक्ष में कक्षा में प्रवेश कर सुरक्षित रूप से रविवार को मैक्सिको की खाड़ी में उतरा है. स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन एंडेवर के चार मुख्य पैराशूट धीरे-धीरे नीचे उतरे जब स्पेसशिप 2:48 बजे (1848 जीएमटी) पेन्सकोला के तट से उतरा. दो अंतरिक्ष यात्रियों में से एक पायलट डौग हर्ले ने कहा, "यह वास्तव में हमारे लिए सम्मान की बात है."

