NASA's Mars 2020: नासा भेजेगा मंगल पर आपका नाम, बस करना होगा ये काम

NASA's Mars 2020: अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा (NASA) अगले साल मंगल ग्रह पर अपना रोवर भेजेगी. इस मिशन पर सिर्फ रोबोट ही भेजा जाएगा, लेकिन नासा लोगों के नाम एक चिप से मंगल पर भेजेगी. इसके लिए नासा ने इच्छुक लोगों से अपने नाम भेजने को कहा है. अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लाखों लोगों ने नासा को अपने नाम भेजे हैं. अब तक NASA को 9 मिलियन यानी 90 लाख से ज्यादा नाम मिल चुके हैं. जिन लोगों ने अपने नाम भेजे हैं उन्हें आनलाइन बोर्डिंग पास दिए जा रहे हैं. नामों को एक सिलिकॉन वेफर माइक्रोचिप पर एक इलेक्ट्रॉनिक बीम की मदद से उकेरा जाएगा. इस चिप को रोवर लेकर जाएगा और यह चिप हमेशा के लिए मंगल (Mars) पर रहेगी. नासा का मंगल मिशन जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा और ये फरवरी 2021 में लैंड करेगा. जो लोग मंगल पर अपना नाम भेजना चाहते हैं उनके पास बुकिंग करने के लिए 20 दिन का समय रह गया है.

रोवर की तस्वीर

नासा ने ट्वीट कर कहा, ''2021 में जब हमारा #Mars2020 रोवर लाल ग्रह पर उतरेगा, उसके पास एक माइक्रोचिप होगी जिसमें धर्ती के लाखों लोगों के नाम होंगे. क्या आपका नाम उस पर है? आपके पास 20 दिन बचे है अपना बोर्डिंग पास पाने और रोवर से अपना नाम भेजने के लिए. अभी बुक करें..

When our #Mars2020 rover lands on the Red Planet in 2021, it will carry a microchip etched with the names of millions of people from planet Earth. Is yours on it?



There are 20 days left to get your boarding pass and fly your name on our rover. Book now: https://t.co/J9lzRs6locpic.twitter.com/ufNp2IkTPf