‘सूर्य स्पर्श’ के लिए नासा के पहले अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुरू

सूर्य के प्रचंड तापमान वाले वातावरण को टटोलने और इस तारे तक मानवों के पहले मिशन के उद्देश्य से डेढ़ अरब डॉलर के नासा के अंतरिक्षयान के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती शुक्रवार को शुरू हुई. कार के आकार का अंतरिक्षयान ‘पारकर सोलर प्रोब’ शनिवार तड़के फ्लोरिडा के केप केनवरल से डेल्टा 4 हेवी रॉकेट के साथ प्रक्षेपित किया जाना है. नासा ने कहा कि प्रक्षेपण स्थानीय समयानुसार सुबह तीन बजकर 33 मिनट पर शुरू होगा और मौसम पूर्वानुमान 70 प्रतिशत प्रक्षेपण के पक्ष में है. इस यान का मुख्य लक्ष्य सूर्य की सतह के आसपास के असामान्य वातावरण के गूढ़ रहस्यों का पता लगाना है.

Parker #SolarProbe launches this Saturday, Aug. 11. Learn about this historic mission to touch the Sun: https://t.co/m6dk2jxR2Hpic.twitter.com/W2ZhfwOeBr