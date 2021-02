मंगल पर उतरे NASA के रोवर ‘पर्सवियरन्स’ ने भेजीं शानदार तस्वीरें, दिखीं अरबों साल पुरानी चट्टानें और...

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया कि धरती से 47.2 करोड़ किलोमीटर की यात्रा कर रोवर मंगल की सतह पर सुरक्षित तरीके से उतर गया. अभियान के तहत ग्रह से चट्टानों के टुकड़े भी लाने का प्रयास किया जाएगा जो मंगल ग्रह से जुड़े सवालों का जवाब खोजने में अहम साबित हो सकते हैं. रोवर के ट्विटर अकाउंट के जरिए लिखा कि जिस पल का हमारी टीम ने वर्षों तक सपना देखा था, वह अब सच हो चुका है. हमने हिम्मत से कर दिखाया.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars