वैज्ञानिकों ने शेयर की सूरज की Close-Up Pic, इससे पहले कभी नहीं देखी गई ऐसी तस्वीर

यूएस के एस्ट्रोनॉट ने सूरज की अशांत सतह की कभी न देखी गई तस्वीरें शेयर की है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, हवाई में स्थित डेनियल के इंनौए सोलर टेलिस्कोप (DKIST) ने ऐसी तस्वीरें जारी की हैं, जो सूरज के 30 किलोमीटर छोटे क्षेत्र को दिखा रही है. यह बेहद शानदार है क्योंकि इसे पृथ्वी के पैमाने के खिलाफ सेट किया गया था, जिसका डायमीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है और धरती से इसकी दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है.

सेल जैसी संरचनाएं मोटे तौर पर अमेरिकी राज्य टेक्सास के आकार की हैं. वे गर्म, गैस, या प्लाज्मा के द्रव्यमान का संवहन कर रहे हैं. अधिक रोशनी वाले केंद्र वो है, जहां सोलर सामग्री बढ़ रही है और इसके आस-पास के हिस्‍सों में प्लाज्मा ठंडा हो रहा है. आपको बता दें कि DKIST एक नई सुविधा है, जो Haleakala में स्थित है. यह हवाई द्वीप के माउई (Maui) पर 3,000 मीटर ऊंचे ज्वालामुखी पर स्थित है.

इसका 4 एम का प्राथमिक शीशा दुनिया के सभी सोलर टेलीस्कोप में सबसे बड़ा है. इस टेलीस्‍कोप का इस्‍तेमाल सूरज की कार्यशैली के अध्‍ययन के लिए किया जाएगा. वैज्ञानिक सूरज के गतिशील बिहेवियर पर ताजा जानकारी इस उम्‍मीद में जुटाना चाहते हैं ताकि वह उसके ऊर्जावान आवेग की सही से भविष्‍यवाणी कर सकें, जिसे आमतौर पर 'अंतरिक्ष का मौसम' कहा जाता है.

The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun's surface, but ultimately it will measure the sun's corona – no total solar eclipse required.



More: https://t.co/UsOrXJHaY1#SolarVision2020pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC