अमेरिका में हुए आतंकी हमले 9/11 की 19वीं बरसी पर नीली रोशनी से US ने दिया ये मैसेज

9/11 मेमोरियल और म्यूजियम के ट्विटर हैंडल से यह तस्वीरें शेयर की गई हैं. ट्वीट में लिखा है कि आज रात न्यूयॉर्क शहर के आसमान से इस रोशनी के जरिए हम उन निर्दोष लोगों को याद करते हैं, जिन्हें 19 साल पहले हमसे छीन लिया गया था. अंधेरे में हम चमकते हैं.

NYC shines in blue on the 19th anniversary of 9/11. #TributeinLight's twin beams remind us of our loss and the blue lights shining from the facades and spires of buildings like @OneWTC and the @EmpireStateBldg remind us of our solidarity and strength together. #Honor911pic.twitter.com/4CUuwpi6t9