संसद में चल रही थी बहस, बच्चे को गोद में लिए दूध पिला रहे थे स्पीकर, Photo वायरल

न्यूज़ीलैंड के स्पीकर ट्रेवर मलार्ड (Trevor Mallard) पार्लियामेंट में एक MP टमॉती कॉफै (Tamati Coffey) के बेटे को गोद में खिलाते हुए नज़र आए. एक तरफ संसद में एमपी विधायक और कानून पर डिबेट कर रहा था. वहीं, दूसरी ओर स्पीकर ट्रेवर मलार्ड उनके बच्चे को गोद में लेकर दूध पिलाते हुए नज़र आए.

इस तस्वीर को स्पीकर ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया. फोटो को शेयर करते हुए ट्रेवर ने लिखा, आमतौर पर स्पीकर की कुर्सी पर कोई पीठासीन अधिकारी ही बैठ सकता है लेकिन आज इस कुर्सी पर मेरे साथ एक वीआईपी बैठा. मैं टमॉती कॉफै और टिम को घर के इस नए सदस्य के लिए बधाई देता हूं.

Normally the Speaker's chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA — Trevor Mallard (@SpeakerTrevor) August 21, 2019

ये तस्वीर 21 अगस्त की है जब न्यूज़ीलैंड की संसद में चल रही डिबेट में एमपी टमॉती कॉफै ने अपने बच्चे के साथ हिस्सा लिया. पैटर्निटी छुट्टी (Paternity Leave) के बाद उनका संसद में यह पहला दिन था.

सोशल मीडिया पर ये पिक्चर वायरल हो रही है. इसके 5 हज़ार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं और हज़ारों लोग अपने शब्दों से इस तस्वीर को बयां कर रहे हैं.

कोई इस तस्वीर को पहली बार पार्लियामेंट में हुई अच्छी चीज़ बता रहा है तो कोई लिख रहा है कि ये तस्वीर संदेश दे रही है कि पिता भी काम से साथ बच्चों का ख्याल रख सकते हैं.

That is so awesome to see and so lovely of @SpeakerTrevor the baby is so cute — Mindy Cheung (@mindycheungnz) August 21, 2019

This is something wonderful that is just a pleasure to see happening in our parliament — Craig Robinson (@CraigARobinson) August 21, 2019

I HAVE SOMETHING IN MY EYE — Amy Coopes (@coopesdetat) August 21, 2019