न्यूजीलैंड में ज्वालामुखी स्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हुई

न्यूजीलैंड के व्हाकारी या व्हाइट आईलैंड में ज्वालामुखी स्फोट से मरने वालों की संख्या 16 तक पहुंच गई. यह जानकारी अधिकारियों ने दी, समाचार एजेंसी एफे के अनुसार, मृतकों की संख्या में और भी बढ़ोत्तरी हो सकती है, क्योंकि दुर्घटना में घायल 20 लोगों में से ज्यादातर की हालत गंभीर है.

अस्पताल में दम तोड़ने वाले दोनों पीड़ित आस्ट्रेलियाई निवासी और सगे भाई थे, जिनमें से एक की उम्र 13 और दूसरे की उम्र 16 साल थी.

न्यूजीलैंड पुलिस ने बुधवार को मारे गए 14 लोगों में से नौ के नाम व राष्ट्रीयता के बारे में बताया.

New Zealand Police say the people missing following an eruption of a volcano on White Island are from New Zealand, Australia, the UK, the U.S & China.

Children ages 7 thru 14 were on the island.

