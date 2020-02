Coronavirus से जूझ रहे मरीजों का इलाज कर रही नर्स ने रोती हुई बेटी को दूर से लगाया गले, देखिए VIDEO

चीन (China) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से फैल रहा है. इस खतरनाक वायरस की चपेट में आने से अब तक 800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. चीन में कोरोना वायरस के रोगियों का इलाज कर रही एक नर्स और उसकी बेटी के मिलन का भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह नर्स हेनान प्रांत के एक अस्पताल में है. वीडियो में नजर आ रहा है कि नर्स से उसकी बेटी मिलने आई है. बच्ची रो रही है, लेकिन मास्क और ओवरकोट पहने नर्स अपनी बेटी से दूर से ही बात करती है. वह हवा में ही अपनी बेटी को गले लगाती है.

रोते हुए नर्स की बेटी पूछती है कि वह कब घर आएंगी, तब वह कहती हैं कि वह एक दानव से लड़ रही है और जब उसे हरा देंगी तब वह घर लौटेंगी. बेटी मां से कहती है कि उसे उसकी बहुत आती है. इस पर नर्स भी बेटी से कहती है कि उसे भी उसकी बहुत याद आती है. इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं और लोग बहुत ही भावुक प्रतिक्रिया दे रहे हैं. नर्स की तारीफ की जा रही है.

A Chinese nurse in a coronavirus-hit hospital in Henan Province gives her sobbing daughter an "air hug." #coronaviruspic.twitter.com/mNZ5SFcPYk