ऑयल टैंकर में लगी आग से बढ़ रहा था तेल रिसाव का खतरा, INS सह्याद्री ने बचाया

भारतीय नौसेना द्वारा ताजा अपडेट के अनुसार, तेल टैंकर वर्तमान में श्रीलंकाई तट से 70 किमी दूर है और आईएनएस सह्याद्री द्वारा निकाला जा रहा है. कुवैत से 270,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल को भारत ले जाने वाले जहाज ने गुरुवार को आग पकड़ ली थी.

Joint team connected tow with Tug Alp Winger & towing of Sri Lankan oil tanker 'MT New Diamond' commenced. Heavy smoke still observed onboard: Spokesperson of the Indian Navy https://t.co/0IHmyjmnZmpic.twitter.com/z0raZNT92a