शख्स ने पहले लूटा बैंक और फिर Merry Christmas चिल्लाते हुए हवा में उड़ा दिए सारे पैसे

क्रिसमस खुशियां बांटने का त्योहार है. क्रिसमस (Christmas) पर लोग एक दूसरे को तोहफे देते हैं और दूसरों के चेहरे पर खुशियां बिखेरते हैं. हालांकि, अमेरिका के कोलोरैडो में एक शख्स ने बैंक लूटने के बाद मेरी क्रिसमस (Merry Christmas) बोलते हुए सभी पैसे हवा में उड़ा दिए. डेली मेल के मुताबिक, सफेद रंग की दाढ़ी वाला यह शख्स सेंटा क्लॉज (Santa Claus) जैसा ही लग रहा था और उसने कोलोरैडो के अकैडमी बैंक में लोगों को डरा कर लूट की घटना को अंजाम दिया था.

कोलोरैडो स्प्रिंग पुलिस के मुताबिक इस शख्स का नाम डेविड ओलिवर है, जिसके खिलाफ ईआई पासो काउंटी क्रिमिनल जस्टिस सेंटर में शिकायत दर्ज की गई है. इस शख्स ने कोलोरैडो के टेजॉन स्ट्रीट के 00 ब्लॉक के बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया.

On December 23, David Oliver was booked into the El Paso County Criminal Justice Center following a bank robbery in the 00 block of Tejon Street. Police Blotter #27498 https://t.co/CjbvRoi0Lc



Mugshot: David Oliver, 65 pic.twitter.com/lNCJAwS9jE