अमेरिका से सबसे चौंकाने वाली तस्वीरों में से एक है ट्रंप समर्थकों की तरफ से कैपिटॉल बिल्डिंग की घेराबंदी

उनमें से कई ने मास्क भी नहीं पहना था, बावजूद इसके कि कोरोनोवायरस महामारी का संकट लगातार जारी है. शर्टलेस ट्रम्प समर्थक आदमी को सींग और भूरे रंग की पैंट के साथ एक फर टोपी में देखा गया था जहां बाद में जहां कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ था उस जगह पर.एक ट्विटर यूजर केटी क्लिफोर्ड ने कहा, "इस ध्वज को वर्ष के अंत तक प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. यह आतंकवाद है. वे तब गद्दार थे, और अब वे देशद्रोही हैं."

This flag better be banned by the end of the year. This is terrorism.

They were traitorous then, and they are traitorous now #CapitolHill#CoupAttempt#disgraceful#confederatepic.twitter.com/csJwgrLrO7