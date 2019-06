पाकिस्तान (Pakistan) में मंगलवार को बजट (Pakistan Budget 2019) पेश किया गया. पाकिस्तान में बजट (Pakistan Budget) पेश होने से एक दिन पहले यानी सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने लोगों के अपील की. इमरान ने कहा, 'आप सभी से मेरी अपील है कि संपत्ति घोषित स्कीम में हिस्सा लें. इमरान खान ने कहा कि पिछले 10 साल में पाकिस्तान का कर्ज 6 हजार अरब से बढ़कर 30 हजार अरब रुपये तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि अगर आप टैक्स नहीं देते तो हम देश को आगे नहीं ले जा सकेंगे. 30 जून के बाद आपको यह मौका नहीं मिलेगा.

Prime Minister Imran Khan's special message to the public for Assets Declaration Scheme. The Scheme lasts till 30th June 2019. pic.twitter.com/3h0y5qt05v