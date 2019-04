पाक सेना का दावा- BJP विधायक ने हमारा गाना कॉपी कर भारतीय सेना को समर्पित किया, MLA बोले- वहां सिंगर्स भी होते हैं?

पाकिस्तानी सेना (Pakistan Army) ने रविवार को दावा किया कि भारत के एक विधायक ने उसके एक गाने की नकल कर और उसमें थोड़ा सा बदलाव कर उसे भारतीय सैन्य बलों (Indian Army) को समर्पित कर दिया. पाकिस्तानी सेना ने भाजपा के इस विधायक की खिल्ली उड़ाते हुए भारत को यह नसीहत भी दे डाली कि वह सच बोलने में भी पाकिस्तान की नकल करे. तेलंगाना की गोशामहल विधानसभा सीट से भाजपा (BJP) के विधायक ठाकुर राजा सिंह लोध ने ट्वीट किया था, ‘मेरा नया गाना, जो श्रीरामनवमी के अवसर पर 14 अप्रैल को दोपहर 11:45 बजे जारी किया जाएगा, हमारे भारतीय सैन्य बलों को समर्पित है.'

बहरहाल, लोध ने जब सोशल मीडिया पर गाने का एक हिस्सा साझा किया तो पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि यह गाना पाकिस्तान दिवस के अवसर पर 23 मार्च को उसकी मीडिया इकाई की ओर से जारी किए गए एक गाने की नकल है और इस गाने को साहिर अली बग्गा ने लिखा है. स्थानीय मीडिया की खबरों के मुताबिक, लोध ने ‘जिंदाबाद पाकिस्तान' गाने की नकल की और इसमें थोड़ा बदलाव कर इसे ‘जिंदाबाद हिंदुस्तान' कर दिया और फिर इसे भारतीय सैन्य बलों को समर्पित कर दिया. पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट किया, ‘खुशी हुई कि आपने इसकी नकल की. लेकिन सच बोलने की भी नकल करें.'

My new song which will be released on 14th April at 11:45 AM on the occasion of #SriRamNavami is dedicated to our #IndianArmy forces. pic.twitter.com/Es391cE2PT

पाकिस्तान के दावे के बाद विधायक ने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए एक और वीडियो टि्वटर पर शेयर किया है. वीडियो में विधायक ने कहा, 'मेरा गाना आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में खलबली सी मची हुई है. पाकिस्तानी मीडिया और सिंगर्स कह रहे हैं कि हमने यह गाना पाकिस्तान से कॉपी किया है. तो पाकिस्तानी मीडिया और सिंगर्स को कहना चाहता हूं कि हम लोग साल 2010 से शोभायात्रा निकाल रहे हैं और हर साल कुछ नया गीत भगवान राम के प्रति, देश के प्रति या धर्म के प्रति नए गीत बनाते हैं.'

Good to see even #Pakistan media is covering my song #HindustanZindabad.



I'm more surprised that even a terriorst nation produces singer's. #Pakistani singer's may have copied my song we don't have to copy anything from a terrorist state like Pakistan. pic.twitter.com/nnXIinOt1E