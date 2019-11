इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर महिला ने जमकर किया हंगामा, फर्श पर लेटकर चिखी-चिल्लाई और...

पाकिस्तान द्वारा कथित रूप में कालीसूची (ब्लैकलिस्ट) में डाली गई एक अमेरिकी महिला ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उस वक्त हंगामा खड़ा कर दिया, जब अधिकारियों ने उसे वापस भेजने का प्रयास किया. महिला वहीं फर्श पर लेट गई. यह जानकारी सोमवार को दी गई. द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, महिला पाकिस्तान एयरलाइंस की एक उड़ान से मैनचेस्टर से इस्लामाबाद पहुंची थी.

72 yrs old American woman who is blacklisted tried to enter Pak. In the following picture she is lying on the floor of Islamabad airport as a protest. Later US embassy staff was called. Why this woman is in blacklist? @fawadchaudhry@peaceforchange@ForeignOfficePk@DrMFaisalpic.twitter.com/R7zrf1Bjsj