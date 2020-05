PIA Crash: पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान कराची में लैंडिंग से ठीक पहले हुआ क्रैश, 99 लोग थे सवार

जीयो न्यूज की खबर के अनुसार विमान रनवे पर लैंड करने से ठीक एक मिनट पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया. पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के अनुसार पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान PK-303 लाहौर से चला था और कराची हवाई अड्डे पर उतरने ही वाला था कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया. यह दुर्घटना मलिर के मॉडर्न कॉलोनी के पास जिन्ना गार्डन इलाके में हुई.

पाकिस्तानी मीडिया द्वारा दिएखाए गए विजुअल्स में विमान के मलबे और इलाके के कुछ घरों में लगी आग देखी जा सकती है. धुएं का गुबार भी देखा जा सकता है.

Dark plumes of smoke seen near the crash site. #PIA#ModelColony#MalirCantt#Karachipic.twitter.com/bLBCmG1dXf